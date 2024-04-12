Кузнецова (Бабинкова) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти05.01.1946
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Бабинков Михаил Никифорович
Бракосочетание
Около 1894
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Чеснокова Акулина Фёдоровна
Отец ребёнка: Кузнецов Фёдор Филипович
Рождение ребёнка
15.05.1897
Отец ребёнка: Кузнецов Фёдор Филипович
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Кузнецов Фёдор Филипович
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Кузнецов Фёдор Филипович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Агафья Фёдоровна
Отец ребёнка: Кузнецов Фёдор Филипович
Марьинка
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Захарова Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Кузнецов Фёдор Филипович
Марьинка
Смерть
05.01.1946
Похвистнево, Похвистнево, Самарская область