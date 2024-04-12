Кузнецова (Бабинкова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Бабинкова) Мария Михайловна

Место рождения

Красноярка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

05.01.1946

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Бабинков Михаил Никифорович

Мать: не указана

Красноярка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Около 1894

Муж: Кузнецов Фёдор Филипович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Чеснокова Акулина Фёдоровна

Отец ребёнка: Кузнецов Фёдор Филипович

Верхнезаглядино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.05.1897

Сын: Кузнецов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Кузнецов Фёдор Филипович

Верхнезаглядино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Кузнецов Фёдор Филипович

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Кузнецов Фёдор Филипович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Агафья Фёдоровна

Отец ребёнка: Кузнецов Фёдор Филипович

Марьинка
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Захарова Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Кузнецов Фёдор Филипович

Марьинка
Смерть
05.01.1946
Похвистнево, Похвистнево, Самарская область
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