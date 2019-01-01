село Красноярка, село Красноярка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Красноярка

Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о Дорохове Федоре Филипповиче, крестьянине с. Красноярки, Пригородной вол., Бугурусланского у., Самарской губ., обвинявшемся по ст. 246. 1903–1904 гг. // Гос. архив Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
874Красноярка (Подгородная), с. каз.при р. Большом Кинеле.555122469494Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Пригородная волость
528. Красноярка, село бывшее государственное, при реке Б. Кинеле, дворов 142, жителей 863, церковь православная, водяная мельница

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугурусланский уезд, Пригородная волость
С. Красноярка. Б. госуд. Рус. Прав.2622Р. Кинель18066210680692

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Бугурусланский район
74869Краснояркасело53°36'с.ш.52°31'в.д.N-39-094

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Бугурусланский муниципальный район, Сельское поселение Завьяловский сельсовет
53611413111с Краснояркасело
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