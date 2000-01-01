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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
880Верхняя Заглядина, д. каз.при р. Большом Кинеле.204587413448
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
455. Вр. Заглядина (Нижневка), деревня бывшая государственная, при реке Б. Кинеле, дворов 117, жителей 679
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Д. Верхне-Заглядино. Б. госуд. Рус. Прав. и сектант.2317Р. Кинель1942010209649601
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
72670Верхнезаглядинодеревня53°35'с.ш.52°42'в.д.N-39-094
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53607407111д Верхнезаглядинодеревня