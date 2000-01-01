Рудин Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Рудин Иван Родионович
Мать: Рудина Евдокия Степанова
Бракосочетание
08.02.1810 ст.
Жена: Рудина Анна Акинфиева
1810г. МК г. Нолинск НС (жених дер. Пестовской отрок/невеста Ботылинского прихода дер. Ботылинской крест. Акинфа Семёнова Ашихмина дочь/поруч. крест. Мертемьян, Дорофей, Семён Рудины, Григорий Прилуко... Показать все
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Калитения Васильевна
Мать ребёнка: Рудина Анна Акинфиева
Смерть
После 1816