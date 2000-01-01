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Рудин Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Рудин Иван Родионович

Мать: Рудина Евдокия Степанова

Бракосочетание
08.02.1810 ст.

Жена: Рудина Анна Акинфиева

1810г. МК г. Нолинск НС (жених дер. Пестовской отрок/невеста Ботылинского прихода дер. Ботылинской крест. Акинфа Семёнова Ашихмина дочь/поруч. крест. Мертемьян, Дорофей, Семён Рудины, Григорий Прилуко... Показать все
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Калитения Васильевна

Мать ребёнка: Рудина Анна Акинфиева

Смерть
После 1816
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