Рудина Евдокия Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Рудин Тит Иванович
Отец ребёнка: Рудин Иван Родионович
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Рудин Иван Родионович
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Рудин Иван Родионович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Аксиния Иванова
Отец ребёнка: Рудин Иван Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1816