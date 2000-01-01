Рудина Евдокия Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудина Евдокия Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Рудин Тит Иванович

Отец ребёнка: Рудин Иван Родионович

Рождение ребёнка
1789

Сын: Рудин Василий Иванович

Отец ребёнка: Рудин Иван Родионович

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Рудин Иван Родионович

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Аксиния Иванова

Отец ребёнка: Рудин Иван Родионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудин Иван Родионович

Смерть
После 1816
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