Рудин Иван Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудин Иван Родионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Рудин Радион Матвеевич

Мать: Рудина Анна

Рождение ребёнка
1771

Сын: Рудин Тит Иванович

Мать ребёнка: Рудина Евдокия Степанова

Рождение ребёнка
1789

Сын: Рудин Василий Иванович

Мать ребёнка: Рудина Евдокия Степанова

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Рудина Евдокия Степанова

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Аксиния Иванова

Мать ребёнка: Рудина Евдокия Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудина Евдокия Степанова

Смерть
После 1816
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