Рудин Иван Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Рудин Радион Матвеевич
Мать: Рудина Анна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Рудин Тит Иванович
Мать ребёнка: Рудина Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Рудина Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Рудина Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Аксиния Иванова
Мать ребёнка: Рудина Евдокия Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рудина Евдокия Степанова
Смерть
После 1816