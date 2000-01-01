Рудина (Малышева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРудина (Малышева) Анна

Рудина (Малышева) Анна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Рудин Иван Родионович

Отец ребёнка: Рудин Радион Матвеевич

Рождение ребёнка
1758

Сын: Рудин Евдоким Родионович

Отец ребёнка: Рудин Радион Матвеевич

Рождение ребёнка
1761

Сын: Рудин Тарас Родионович

Отец ребёнка: Рудин Радион Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудин Радион Матвеевич

Смерть
После 1763
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close