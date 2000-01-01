Рудин Тарас Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРудин Тарас Родионович

Рудин Тарас Родионович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Отец

1726 г.р.

Мать

1721 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Рудин Радион Матвеевич

Мать: Рудина Анна

Смерть
После 1763
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close