Рудина (Ашихмина) Анна Акинфиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1810 ст.
1810г. МК г. Нолинск НС (жених дер. Пестовской отрок/невеста Ботылинского прихода дер. Ботылинской крест. Акинфа Семёнова Ашихмина дочь/поруч. крест. Мертемьян, Дорофей, Семён Рудины, Григорий Прилуко... Показать все
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Калитения Васильевна
Отец ребёнка: Рудин Василий Иванович
Смерть
После 1816