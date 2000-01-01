Рудина (Ашихмина) Анна Акинфиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудина (Ашихмина) Анна Акинфиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.02.1810 ст.

Муж: Рудин Василий Иванович

1810г. МК г. Нолинск НС (жених дер. Пестовской отрок/невеста Ботылинского прихода дер. Ботылинской крест. Акинфа Семёнова Ашихмина дочь/поруч. крест. Мертемьян, Дорофей, Семён Рудины, Григорий Прилуко... Показать все
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Калитения Васильевна

Отец ребёнка: Рудин Василий Иванович

Смерть
После 1816
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