Старкина (Конакова) Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтаркина (Конакова) Евдокия Тимофеевна

Старкина (Конакова) Евдокия Тимофеевна

avatar

Место рождения

Голодяевка, Николаевский район, Ульяновская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Голодяевка, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Старкин Алексей (Иосифович)

Отец ребёнка: Старкин Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
16.05.1890

Сын: Старкин Константин (Иосифович)

Отец ребёнка: Старкин Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
19.10.1891

Сын: Старкин Георгий (Иосифович)

Отец ребёнка: Старкин Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
11.03.1895

Сын: Старкин Яков (Иосифович)

Отец ребёнка: Старкин Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
26.12.1898

Сын: Старкин Василий (Иосифович)

Отец ребёнка: Старкин Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
01.06.1901

Сын: Старкин Тимофей (Иосифович)

Отец ребёнка: Старкин Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
28.10.1904

Дочь: Анастасия (Иосифович)

Отец ребёнка: Старкин Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
10.08.1907

Дочь: Дмитриева Зиновия (Иосифович)

Отец ребёнка: Старкин Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
19.08.1911

Дочь: Дорогова Надежда (Иосифовна)

Отец ребёнка: Старкин Иосиф Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close