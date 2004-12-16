Старкина (Конакова) Евдокия Тимофеевна
Место рожденияГолодяевка, Николаевский район, Ульяновская область
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Голодяевка, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1887
Сын: Старкин Алексей (Иосифович)
Отец ребёнка: Старкин Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
16.05.1890
Сын: Старкин Константин (Иосифович)
Отец ребёнка: Старкин Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
19.10.1891
Сын: Старкин Георгий (Иосифович)
Отец ребёнка: Старкин Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
11.03.1895
Отец ребёнка: Старкин Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
26.12.1898
Сын: Старкин Василий (Иосифович)
Отец ребёнка: Старкин Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
01.06.1901
Сын: Старкин Тимофей (Иосифович)
Отец ребёнка: Старкин Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
28.10.1904
Дочь: Анастасия (Иосифович)
Отец ребёнка: Старкин Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
10.08.1907
Дочь: Дмитриева Зиновия (Иосифович)
Отец ребёнка: Старкин Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
19.08.1911
Дочь: Дорогова Надежда (Иосифовна)
Отец ребёнка: Старкин Иосиф Иванович
Смерть
Неизвестно