Старкин Алексей (Иосифович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Рождение ребёнка
21.08.1907
Сын: Старкин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Старкина Прасковья Филиповна
Рождение ребёнка
14.12.1910
Дочь: Марфа Алексеевна
Мать ребёнка: Старкина Прасковья Филиповна
Рождение ребёнка
10.12.1911
Мать ребёнка: Старкина Прасковья Филиповна
Рождение ребёнка
26.04.1914
Сын: Старкин Степан Алексеевич
Мать ребёнка: Старкина Прасковья Филиповна
Рождение ребёнка
24.09.1916
Дочь: Евлампия Алексеевна
Мать ребёнка: Старкина Прасковья Филиповна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Старкина Прасковья Филиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно