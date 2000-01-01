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Старкин Алексей (Иосифович)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Старкин Иосиф Иванович

Мать: Старкина Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
21.08.1907

Сын: Старкин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Старкина Прасковья Филиповна

Рождение ребёнка
14.12.1910

Дочь: Марфа Алексеевна

Мать ребёнка: Старкина Прасковья Филиповна

Рождение ребёнка
10.12.1911

Сын: Старкин Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Старкина Прасковья Филиповна

Рождение ребёнка
26.04.1914

Сын: Старкин Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Старкина Прасковья Филиповна

Рождение ребёнка
24.09.1916

Дочь: Евлампия Алексеевна

Мать ребёнка: Старкина Прасковья Филиповна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Старкина Прасковья Филиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старкина Прасковья Филиповна

Смерть
Неизвестно
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