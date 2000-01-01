Старкина Прасковья Филиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1907
Сын: Старкин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Старкин Алексей (Иосифович)
Рождение ребёнка
14.12.1910
Дочь: Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Старкин Алексей (Иосифович)
Рождение ребёнка
10.12.1911
Отец ребёнка: Старкин Алексей (Иосифович)
Рождение ребёнка
26.04.1914
Сын: Старкин Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Старкин Алексей (Иосифович)
Рождение ребёнка
24.09.1916
Дочь: Евлампия Алексеевна
Отец ребёнка: Старкин Алексей (Иосифович)
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Старкин Алексей (Иосифович)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно