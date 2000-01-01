Старкина Прасковья Филиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтаркина Прасковья Филиповна

Старкина Прасковья Филиповна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1907

Сын: Старкин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Старкин Алексей (Иосифович)

Рождение ребёнка
14.12.1910

Дочь: Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Старкин Алексей (Иосифович)

Рождение ребёнка
10.12.1911

Сын: Старкин Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Старкин Алексей (Иосифович)

Рождение ребёнка
26.04.1914

Сын: Старкин Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Старкин Алексей (Иосифович)

Рождение ребёнка
24.09.1916

Дочь: Евлампия Алексеевна

Отец ребёнка: Старкин Алексей (Иосифович)

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Старкин Алексей (Иосифович)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старкин Алексей (Иосифович)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close