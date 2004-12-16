Дорогова (Старкина) Надежда (Иосифовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорогова (Старкина) Надежда (Иосифовна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1911

Дата смерти

16.12.2004

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

1867 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1911

Отец: Старкин Иосиф Иванович

Мать: Старкина Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Дорогов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Дорогов Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дорогов Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дорогов Георгий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорогов Георгий Михайлович

Смерть
16.12.2004
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