Дорогова (Старкина) Надежда (Иосифовна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1911
Дата смерти16.12.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1911
Рождение ребёнка
1951
Сын: Дорогов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Дорогов Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дорогов Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дорогов Георгий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.12.2004