Дорогов Георгий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорогов Георгий Михайлович

Дорогов Георгий Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1914

Дата смерти

08.11.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Сын: Дорогов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Дорогова Надежда (Иосифовна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дорогова Надежда (Иосифовна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дорогова Надежда (Иосифовна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорогова Надежда (Иосифовна)

Смерть
08.11.1996
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close