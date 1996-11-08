Дорогов Георгий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1914
Дата смерти08.11.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1951
Сын: Дорогов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Дорогова Надежда (Иосифовна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дорогова Надежда (Иосифовна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дорогова Надежда (Иосифовна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.11.1996