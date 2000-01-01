Старкин Георгий (Иосифович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1891
Рождение ребёнка
16.01.1914
Дочь: Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Старкина Ефимья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старкин Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Старкина Ефимья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефроинья Григорьевна
Мать ребёнка: Старкина Ефимья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маруся Григорьевна
Мать ребёнка: Старкина Ефимья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно