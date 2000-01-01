Старкин Георгий (Иосифович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкин Георгий (Иосифович)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1891

Отец: Старкин Иосиф Иванович

Мать: Старкина Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
16.01.1914

Дочь: Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Старкина Ефимья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старкин Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Старкина Ефимья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефроинья Григорьевна

Мать ребёнка: Старкина Ефимья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маруся Григорьевна

Мать ребёнка: Старкина Ефимья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старкина Ефимья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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