Старкина Ефимья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1914
Дочь: Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Старкин Георгий (Иосифович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старкин Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Старкин Георгий (Иосифович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефроинья Григорьевна
Отец ребёнка: Старкин Георгий (Иосифович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маруся Григорьевна
Отец ребёнка: Старкин Георгий (Иосифович)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно