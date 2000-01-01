Старкина Ефимья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкина Ефимья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1914

Дочь: Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Старкин Георгий (Иосифович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старкин Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Старкин Георгий (Иосифович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефроинья Григорьевна

Отец ребёнка: Старкин Георгий (Иосифович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маруся Григорьевна

Отец ребёнка: Старкин Георгий (Иосифович)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старкин Георгий (Иосифович)

Смерть
Неизвестно
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