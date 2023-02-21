Старкин Василий (Иосифович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1898
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1898
Рождение ребёнка
29.01.1919
Сын: Старкин ------------------ Васильевич
Мать ребёнка: Старкина Домна Ивановна
Никитино, 433824, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Старкина Домна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Старкина Домна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Старкина Домна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Старкина Домна Ивановна
Смерть
1957