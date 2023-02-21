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Старкин Василий (Иосифович)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1898

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

1867 г.р.

Жена

Около 1897 г.р.

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1898

Отец: Старкин Иосиф Иванович

Мать: Старкина Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
29.01.1919

Сын: Старкин ------------------ Васильевич

Мать ребёнка: Старкина Домна Ивановна

Никитино, 433824, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старкина Домна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старкина Домна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Старкина Домна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старкина Домна Ивановна

Смерть
1957
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