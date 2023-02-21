Старкина (Ушмудина) Домна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1919
Сын: Старкин ------------------ Васильевич
Отец ребёнка: Старкин Василий (Иосифович)
Никитино, 433824, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старкин Василий (Иосифович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старкин Василий (Иосифович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Старкин Василий (Иосифович)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно