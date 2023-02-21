Старкина (Ушмудина) Домна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкина (Ушмудина) Домна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

1919 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1919

Сын: Старкин ------------------ Васильевич

Отец ребёнка: Старкин Василий (Иосифович)

Никитино, 433824, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старкин Василий (Иосифович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старкин Василий (Иосифович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Старкин Василий (Иосифович)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старкин Василий (Иосифович)

Смерть
Неизвестно
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