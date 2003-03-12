Евдонова (Сюзюмова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдонова (Сюзюмова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1915

Дата смерти

12.03.2003

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1913 г.р.

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1915

Отец: Сюзюмов Иван

Мать: Сюзюмова Наталья

Рождение ребёнка
30.04.1936

Дочь: Зимина Таисия

Отец ребёнка: Евдонов Алексей

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Развод
Неизвестно

Муж: Евдонов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евдонов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдонов Алексей

Смерть
12.03.2003
Причина смерти: Рак
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