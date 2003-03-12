Евдонова (Сюзюмова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1915
Дата смерти12.03.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1915
Отец: Сюзюмов Иван
Мать: Сюзюмова Наталья
Рождение ребёнка
30.04.1936
Дочь: Зимина Таисия
Отец ребёнка: Евдонов Алексей
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Развод
Неизвестно
Муж: Евдонов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Евдонов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдонов Алексей
Смерть
12.03.2003
Причина смерти: Рак