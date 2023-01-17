Евдонов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1913
Дата смерти?.07.1993
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1913
Отец: Евдонов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1936
Дочь: Зимина Таисия
Мать ребёнка: Евдонова Анна
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Развод
Неизвестно
Жена: Евдонова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евдонова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдонова Анна
Смерть
?.07.1993