Евдонов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдонов Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1913

Дата смерти

?.07.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1913

Отец: Евдонов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1936

Дочь: Зимина Таисия

Мать ребёнка: Евдонова Анна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Развод
Неизвестно

Жена: Евдонова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдонова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдонова Анна

Смерть
?.07.1993
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