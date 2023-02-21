Сюзюмова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСюзюмова Наталья

Сюзюмова Наталья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1915

Дочь: Евдонова Анна

Отец ребёнка: Сюзюмов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Сюзюмов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сюзюмов Николай

Отец ребёнка: Сюзюмов Иван

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close