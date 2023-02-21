Сюзюмова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1915
Дочь: Евдонова Анна
Отец ребёнка: Сюзюмов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Сюзюмов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сюзюмов Николай
Отец ребёнка: Сюзюмов Иван
Смерть
Неизвестно