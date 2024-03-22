Крыгинъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения25.09.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1888
Отец: Крыгинъ Никита
Мать: Крыгина Матрена
Бракосочетание
11.11.1909
Жена: Крыгина Евдокия
Рождение ребёнка
05.10.1910
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Крыгина Евдокия
село Михайловское
Рождение ребёнка
17.12.1911
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Крыгина Евдокия
Рождение ребёнка
13.11.1913
Сын: Крыгинъ Иванъ
Мать ребёнка: Крыгина Евдокия