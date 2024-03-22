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Крыгинъ Иванъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.09.1888

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1888

Отец: Крыгинъ Никита

Мать: Крыгина Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
11.11.1909

Жена: Крыгина Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.10.1910

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Крыгина Евдокия

село Михайловское
Рождение ребёнка
17.12.1911

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Крыгина Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.11.1913

Сын: Крыгинъ Иванъ

Мать ребёнка: Крыгина Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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