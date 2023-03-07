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Крыгина (Кувшинова) Матрена

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.11.1855

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1855

Отец: Кувшиновъ Псяковъ Иванъ

Мать: Кувшинова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.02.1872

Муж: Крыгинъ Никита

Рождение ребёнка
09.04.1875

Сын: Крыгинъ Терентій

Отец ребёнка: Крыгинъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Гудова Анна

Отец ребёнка: Крыгинъ Никита

Рождение ребёнка
13.10.1879

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Крыгинъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.07.1884

Сын: Крыгинъ Степанъ

Отец ребёнка: Крыгинъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1888

Сын: Крыгинъ Иванъ

Отец ребёнка: Крыгинъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.08.1891

Сын: Крыгинъ Семенъ

Отец ребёнка: Крыгинъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.10.1894

Сын: Крыгинъ Андрей

Отец ребёнка: Крыгинъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.03.1898

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Крыгинъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.08.1901

Сын: Крыгинъ Ларионъ

Отец ребёнка: Крыгинъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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