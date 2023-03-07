Крыгина (Кувшинова) Матрена
Место рождения
Дата рождения06.11.1855
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1855
Отец: Кувшиновъ Псяковъ Иванъ
Мать: Кувшинова Ирина
Бракосочетание
07.02.1872
Муж: Крыгинъ Никита
Рождение ребёнка
09.04.1875
Сын: Крыгинъ Терентій
Отец ребёнка: Крыгинъ Никита
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Гудова Анна
Отец ребёнка: Крыгинъ Никита
Рождение ребёнка
13.10.1879
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Крыгинъ Никита
Рождение ребёнка
06.07.1884
Сын: Крыгинъ Степанъ
Отец ребёнка: Крыгинъ Никита
Рождение ребёнка
25.09.1888
Сын: Крыгинъ Иванъ
Отец ребёнка: Крыгинъ Никита
Рождение ребёнка
31.08.1891
Сын: Крыгинъ Семенъ
Отец ребёнка: Крыгинъ Никита
Рождение ребёнка
08.10.1894
Сын: Крыгинъ Андрей
Отец ребёнка: Крыгинъ Никита
Рождение ребёнка
19.03.1898
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Крыгинъ Никита
Рождение ребёнка
08.08.1901
Сын: Крыгинъ Ларионъ
Отец ребёнка: Крыгинъ Никита