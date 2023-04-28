Кувшинова (Варганова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшинова (Варганова) Ирина

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1825

Дата смерти

03.01.1896

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Варгановъ Семенъ

Мать: Варганова Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
28.01.1844

Муж: Кувшиновъ Псяковъ Иванъ

Рождение ребёнка
11.02.1845

Сын: Кувшиновъ Алексей

Отец ребёнка: Кувшиновъ Псяковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1846

Сын: Кувшиновъ Михаилъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Псяковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.01.1848

Дочь: Кувшинова Татьяна

Отец ребёнка: Кувшиновъ Псяковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.01.1852

Сын: Кувшиновъ Павелъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Псяковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.08.1853

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Кувшиновъ Псяковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1854

Сын: Кувшиновъ Андрей

Отец ребёнка: Кувшиновъ Псяковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1855

Дочь: Крыгина Матрена

Отец ребёнка: Кувшиновъ Псяковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.06.1858

Дочь: Кувшинова Агриппина

Отец ребёнка: Кувшиновъ Псяковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1860

Сын: Кувшиновъ Григорий

Отец ребёнка: Кувшиновъ Псяковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1861

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Кувшиновъ Псяковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.05.1863

Сын: Кувшиновъ Георгий

Отец ребёнка: Кувшиновъ Псяковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.09.1864

Сын: Кувшиновъ Иванъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Псяковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1866

Сын: Кувшиновъ Василий

Отец ребёнка: Кувшиновъ Псяковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
03.01.1896
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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