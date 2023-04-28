Кувшинова (Варганова) Ирина
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти03.01.1896
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Варгановъ Семенъ
Мать: Варганова Варвара
Сын: Кувшиновъ Алексей
Отец ребёнка: Кувшиновъ Псяковъ Иванъ
Сын: Кувшиновъ Михаилъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Псяковъ Иванъ
Дочь: Кувшинова Татьяна
Отец ребёнка: Кувшиновъ Псяковъ Иванъ
Сын: Кувшиновъ Павелъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Псяковъ Иванъ
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Кувшиновъ Псяковъ Иванъ
Сын: Кувшиновъ Андрей
Отец ребёнка: Кувшиновъ Псяковъ Иванъ
Дочь: Крыгина Матрена
Отец ребёнка: Кувшиновъ Псяковъ Иванъ
Дочь: Кувшинова Агриппина
Отец ребёнка: Кувшиновъ Псяковъ Иванъ
Сын: Кувшиновъ Григорий
Отец ребёнка: Кувшиновъ Псяковъ Иванъ
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Кувшиновъ Псяковъ Иванъ
Сын: Кувшиновъ Георгий
Отец ребёнка: Кувшиновъ Псяковъ Иванъ
Сын: Кувшиновъ Иванъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Псяковъ Иванъ
Сын: Кувшиновъ Василий
Отец ребёнка: Кувшиновъ Псяковъ Иванъ