Гудова (Крыгина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудова (Крыгина) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Крыгинъ Никита

Мать: Крыгина Матрена

Бракосочетание
03.02.1897

Муж: Гудовъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.12.1897

Дочь: Гудова Евгения

Отец ребёнка: Гудовъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.03.1903

Сын: Гудовъ Алексей

Отец ребёнка: Гудовъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.09.1905

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Гудовъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.10.1908

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Гудовъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.12.1911

Сын: Гудовъ Василий

Отец ребёнка: Гудовъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.1914

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Гудовъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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