Гудова (Крыгина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Крыгинъ Никита
Мать: Крыгина Матрена
Бракосочетание
03.02.1897
Муж: Гудовъ Федоръ
Рождение ребёнка
12.12.1897
Дочь: Гудова Евгения
Отец ребёнка: Гудовъ Федоръ
Рождение ребёнка
15.03.1903
Сын: Гудовъ Алексей
Отец ребёнка: Гудовъ Федоръ
Рождение ребёнка
18.09.1905
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Гудовъ Федоръ
Рождение ребёнка
08.10.1908
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Гудовъ Федоръ
Рождение ребёнка
30.12.1911
Сын: Гудовъ Василий
Отец ребёнка: Гудовъ Федоръ
Рождение ребёнка
17.09.1914
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Гудовъ Федоръ