Крыгина (Лазарева) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крыгина (Лазарева) Евдокия

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

19.02.1893

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1893

Отец: Лазаревъ Василий

Мать: Лазарева Мария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
11.11.1909

Муж: Крыгинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.10.1910

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ

село Михайловское
Рождение ребёнка
17.12.1911

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.11.1913

Сын: Крыгинъ Иванъ

Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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