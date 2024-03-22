Крыгина (Лазарева) Евдокия
Место рождения
Дата рождения19.02.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1893
Отец: Лазаревъ Василий
Мать: Лазарева Мария
Бракосочетание
11.11.1909
Муж: Крыгинъ Иванъ
Рождение ребёнка
05.10.1910
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ
село Михайловское
Рождение ребёнка
17.12.1911
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ
Рождение ребёнка
13.11.1913
Сын: Крыгинъ Иванъ
Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ