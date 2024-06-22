Донскова Олимпиада — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДонскова Олимпиада

Донскова Олимпиада

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Донсков Ананий Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Земляникина (Донскова) Полина Ананьевна

Отец ребёнка: Донсков Ананий Семёнович

Рождение ребёнка
14.12.1923

Сын: Донсков Степан (Родион/Стефан) Ананьевич

Отец ребёнка: Донсков Ананий Семёнович

Кубанская, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.