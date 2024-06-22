Донскова Олимпиада
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Земляникина (Донскова) Полина Ананьевна
Отец ребёнка: Донсков Ананий Семёнович
Рождение ребёнка
14.12.1923
Сын: Донсков Степан (Родион/Стефан) Ананьевич
Отец ребёнка: Донсков Ананий Семёнович
Кубанская, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно