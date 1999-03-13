Донсков Степан (Родион/Стефан) Ананьевич
Место рождения
Дата рождения14.12.1923
Дата смерти13.03.1999
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1923
Отец: Донсков Ананий Семёнович
Мать: Донскова Олимпиада
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.1949
Рождение ребёнка
13.08.1953
Сын: Донсков Александр Степанович
Мать ребёнка: Донскова (Артёмова) Надежда (Анастасия) Петровна
Смерть
13.03.1999