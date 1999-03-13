Донсков Степан (Родион/Стефан) Ананьевич 14.12.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДонсков Степан (Родион/Стефан) Ананьевич

Донсков Степан (Родион/Стефан) Ананьевич

avatar

Место рождения

Кубанская, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

14.12.1923

Дата смерти

13.03.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1923

Отец: Донсков Ананий Семёнович

Мать: Донскова Олимпиада

Кубанская, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Донскова (Артёмова) Надежда (Анастасия) Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубкова (Донскова) Валентина Степановна

Мать ребёнка: Донскова (Артёмова) Надежда (Анастасия) Петровна

Рождение ребёнка
20.09.1949

Дочь: Грунина (Донскова) Наталья Степановна

Мать ребёнка: Донскова (Артёмова) Надежда (Анастасия) Петровна

Рождение ребёнка
13.08.1953

Сын: Донсков Александр Степанович

Мать ребёнка: Донскова (Артёмова) Надежда (Анастасия) Петровна

Кубанская, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
13.03.1999

Мы используем куки для улучшения работы сайта.