Земляникина (Донскова) Полина Ананьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Донсков Ананий Семёнович
Мать: Донскова Олимпиада
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Земляникин Михаил Иванович
Отец ребёнка: Земляникин Иван Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Земляникн Николай Иванович
Отец ребёнка: Земляникин Иван Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Земляникина Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Земляникин Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Земляникина Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Земляникин Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1953
Сын: Земляникин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Земляникин Иван Семёнович
Смерть
Неизвестно