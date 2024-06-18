Земляникина (Донскова) Полина Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗемляникина (Донскова) Полина Ананьевна

Земляникина (Донскова) Полина Ананьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Донсков Ананий Семёнович

Мать: Донскова Олимпиада

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Земляникин Иван Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Земляникин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Земляникин Иван Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Земляникн Николай Иванович

Отец ребёнка: Земляникин Иван Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Земляникина Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Земляникин Иван Семёнович

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Земляникина Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Земляникин Иван Семёнович

Рождение ребёнка
1953

Сын: Земляникин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Земляникин Иван Семёнович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.