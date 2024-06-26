Донсков Ананий Семёнович 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Донсков Ананий Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Донской Семён Васильевич

Мать: Донскова Мария Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Донскова Олимпиада

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Земляникина (Донскова) Полина Ананьевна

Мать ребёнка: Донскова Олимпиада

Рождение ребёнка
14.12.1923

Сын: Донсков Степан (Родион/Стефан) Ананьевич

Мать ребёнка: Донскова Олимпиада

Кубанская, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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