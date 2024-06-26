Донсков Ананий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Донской Семён Васильевич
Мать: Донскова Мария Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Донскова Олимпиада
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Земляникина (Донскова) Полина Ананьевна
Мать ребёнка: Донскова Олимпиада
Рождение ребёнка
14.12.1923
Сын: Донсков Степан (Родион/Стефан) Ананьевич
Мать ребёнка: Донскова Олимпиада
Кубанская, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно