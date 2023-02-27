Башлаев Прохор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башлаев Прохор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Башлаев Прокоп

Мать: (Рогозина) Татьяна Прокофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Башлаева) Агрипина

Рождение ребёнка
1816

Сын: Башлаев Борис

Мать ребёнка: (Башлаева) Агрипина

Рождение ребёнка
1825

Сын: Башлаев Козьма

Мать ребёнка: (Башлаева) Агрипина

Рождение ребёнка
1829

Сын: Башлаев Тихон

Мать ребёнка: (Башлаева) Агрипина

Место жительства
1835
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО Ф. И-18 оп.1 д.298
Место жительства
1835
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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