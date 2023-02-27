Башлаев Прохор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Башлаев Прокоп
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Башлаева) Агрипина
Рождение ребёнка
1816
Сын: Башлаев Борис
Мать ребёнка: (Башлаева) Агрипина
Рождение ребёнка
1825
Сын: Башлаев Козьма
Мать ребёнка: (Башлаева) Агрипина
Рождение ребёнка
1829
Сын: Башлаев Тихон
Мать ребёнка: (Башлаева) Агрипина
Место жительства
1835
ГАВО Ф. И-18 оп.1 д.298
Место жительства
1835
Смерть
Неизвестно