(Башлаева) Агрипина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Башлаева) Агрипина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1795
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Башлаев Борис

Отец ребёнка: Башлаев Прохор

Рождение ребёнка
1825

Сын: Башлаев Козьма

Отец ребёнка: Башлаев Прохор

Рождение ребёнка
1829

Сын: Башлаев Тихон

Отец ребёнка: Башлаев Прохор

Место жительства
1835
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО Ф. И-18 оп.1 д.298
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башлаев Прохор

Смерть
Неизвестно
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