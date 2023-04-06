(Башлаева) Агрипина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1795
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Башлаев Борис
Отец ребёнка: Башлаев Прохор
Рождение ребёнка
1825
Сын: Башлаев Козьма
Отец ребёнка: Башлаев Прохор
Рождение ребёнка
1829
Сын: Башлаев Тихон
Отец ребёнка: Башлаев Прохор
Место жительства
1835
ГАВО Ф. И-18 оп.1 д.298
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Башлаев Прохор
Смерть
Неизвестно