Башлаев Прокоп
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Башлаев Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1795
Рождение ребёнка
1796
Сын: Башлаев Прохор
Мать ребёнка: (Рогозина) Татьяна Прокофьевна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Башлаев Корней
Мать ребёнка: (Рогозина) Татьяна Прокофьевна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Башлаев Филипп
Мать ребёнка: (Рогозина) Татьяна Прокофьевна
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: (Рогозина) Татьяна Прокофьевна
Место жительства
1835
ГАВО Ф. И-18 оп.1 д.298
Смерть
Неизвестно