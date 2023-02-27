Башлаев Прокоп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башлаев Прокоп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Башлаев Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Татьяна Прокофьевна

Место жительства
1795
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Башлаев Прохор

Мать ребёнка: (Рогозина) Татьяна Прокофьевна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Башлаев Корней

Мать ребёнка: (Рогозина) Татьяна Прокофьевна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Башлаев Филипп

Мать ребёнка: (Рогозина) Татьяна Прокофьевна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Башлаев Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: (Рогозина) Татьяна Прокофьевна

Место жительства
1835
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО Ф. И-18 оп.1 д.298
Смерть
Неизвестно

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