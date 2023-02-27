Башлаев Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башлаев Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Башлаев Прокоп

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Башлаев Федор

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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