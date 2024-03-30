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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1919
Сын: Веревкин Сергей Иринеевич
Отец ребёнка: Веревкин Ириней Сергеевич
д. Мильтино Вельского района Архангельской области.
Рождение ребёнка
17.06.1922
Отец ребёнка: Веревкин Ириней Сергеевич
Архангельская обл., Вельский р-н, Н. Устонуловский с/с, д. Мильтино
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Цилынко Нина
Отец ребёнка: Веревкин Ириней Сергеевич
Рождение ребёнка
10.12.1926
Дочь: Клавдия Иринеевна
Отец ребёнка: Веревкин Ириней Сергеевич
д. Мильтино Вельского района Архангельской области.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Веревкин Ириней Сергеевич