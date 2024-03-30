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Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Веревкин Сергей Иринеевич

Отец ребёнка: Веревкин Ириней Сергеевич

д. Мильтино Вельского района Архангельской области.
Рождение ребёнка
17.06.1922

Сын: Веревкин Федор Иринеевич

Отец ребёнка: Веревкин Ириней Сергеевич

Архангельская обл., Вельский р-н, Н. Устонуловский с/с, д. Мильтино
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Цилынко Нина

Отец ребёнка: Веревкин Ириней Сергеевич

Рождение ребёнка
10.12.1926

Дочь: Клавдия Иринеевна

Отец ребёнка: Веревкин Ириней Сергеевич

д. Мильтино Вельского района Архангельской области.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Веревкин Ириней Сергеевич

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