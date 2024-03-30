Веревкин Ириней Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веревкин Ириней Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1919

Сын: Веревкин Сергей Иринеевич

Мать ребёнка: ?

д. Мильтино Вельского района Архангельской области.
Рождение ребёнка
17.06.1922

Сын: Веревкин Федор Иринеевич

Мать ребёнка: ?

Архангельская обл., Вельский р-н, Н. Устонуловский с/с, д. Мильтино
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Цилынко Нина

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
10.12.1926

Дочь: Клавдия Иринеевна

Мать ребёнка: ?

д. Мильтино Вельского района Архангельской области.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

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