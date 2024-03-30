Веревкин Ириней Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1919
Сын: Веревкин Сергей Иринеевич
Мать ребёнка: ?
д. Мильтино Вельского района Архангельской области.
Рождение ребёнка
17.06.1922
Мать ребёнка: ?
Архангельская обл., Вельский р-н, Н. Устонуловский с/с, д. Мильтино
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Цилынко Нина
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
10.12.1926
Дочь: Клавдия Иринеевна
Мать ребёнка: ?
д. Мильтино Вельского района Архангельской области.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?