Цилынко (Веревкина) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цилынко (Веревкина) Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Веревкин Ириней Сергеевич

Мать: ?

Работа или профессия
Между 1942 и 1948
Первая городская больница г. Архангельск
Мед. сестра хирург. отделения
Образование
Около 1942
Вельская сестринская школа
Место жительства
1955
Кулой, Архангельская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цилынко Яков Емельянович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
п. Кулое Вельский район
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