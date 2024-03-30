Цилынко (Веревкина) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Веревкин Ириней Сергеевич
Мать: ?
Работа или профессия
Между 1942 и 1948
Первая городская больница г. Архангельск
Мед. сестра хирург. отделения
Образование
Около 1942
Вельская сестринская школа
Место жительства
1955
Кулой, Архангельская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
п. Кулое Вельский район