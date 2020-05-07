(Веревкина) Клавдия Иринеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Веревкина) Клавдия Иринеевна

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Место рождения

д. Мильтино Вельского района Архангельской области.

Дата рождения

10.12.1926

Дата смерти

07.05.2020

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1920 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1926

Отец: Веревкин Ириней Сергеевич

Мать: ?

д. Мильтино Вельского района Архангельской области.
Место жительства
1947
Бестужево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подъяков Валентин Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подъяков Валентин Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подъяков Валентин Николаевич

Смерть
07.05.2020
с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область
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