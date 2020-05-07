(Веревкина) Клавдия Иринеевна
Место рожденияд. Мильтино Вельского района Архангельской области.
Дата рождения10.12.1926
Дата смерти07.05.2020
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1926
Отец: Веревкин Ириней Сергеевич
Мать: ?
д. Мильтино Вельского района Архангельской области.
Место жительства
1947
Бестужево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Подъяков Валентин Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Подъяков Валентин Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.05.2020
с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область