Шмырёв Михаил Маркеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Шмырев Маркей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шмырев Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Шмырева Арина (Ариша)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмырева Анна Михайловна
Мать ребёнка: Шмырева Арина (Ариша)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмырева Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Шмырева Арина (Ариша)
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Сёмина (Шмырёва) Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Шмырева Арина (Ариша)
Рождение ребёнка
1912
Сын: Шмырев Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Шмырева Арина (Ариша)
Смерть
Неизвестно