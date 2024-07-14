Шмырёв Михаил Маркеевич 1862 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШмырёв Михаил Маркеевич

Шмырёв Михаил Маркеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Шмырев Маркей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмырев Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Шмырева Арина (Ариша)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмырева Анна Михайловна

Мать ребёнка: Шмырева Арина (Ариша)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмырева Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Шмырева Арина (Ариша)

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Сёмина (Шмырёва) Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Шмырева Арина (Ариша)

Рождение ребёнка
1912

Сын: Шмырев Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Шмырева Арина (Ариша)

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.