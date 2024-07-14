Сёмина (Шмырёва) Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Шмырёв Михаил Маркеевич
Мать: Шмырева Арина (Ариша)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сёмин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сёмин Валентин Дмитриевич
Отец ребёнка: Сёмин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шкаева (Сёмина) Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Сёмин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
15.06.1937
Сын: Сёмин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Сёмин Дмитрий Иванович
Смерть
Неизвестно