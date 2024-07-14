Сёмина (Шмырёва) Ольга Михайловна 1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сёмина (Шмырёва) Ольга Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Шмырёв Михаил Маркеевич

Мать: Шмырева Арина (Ариша)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сёмин Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Сёмин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сёмин Валентин Дмитриевич

Отец ребёнка: Сёмин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шкаева (Сёмина) Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Сёмин Дмитрий Иванович

Пригородное, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
15.06.1937

Сын: Сёмин Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Сёмин Дмитрий Иванович

Пригородное, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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