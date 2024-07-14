Шмырева Арина (Ариша)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шмырев Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Шмырёв Михаил Маркеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмырева Анна Михайловна
Отец ребёнка: Шмырёв Михаил Маркеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмырева Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Шмырёв Михаил Маркеевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Сёмина (Шмырёва) Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Шмырёв Михаил Маркеевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Шмырев Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Шмырёв Михаил Маркеевич
Смерть
Неизвестно