Шмырева Арина (Ариша) 1872 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмырева Арина (Ариша)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмырев Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Шмырёв Михаил Маркеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмырева Анна Михайловна

Отец ребёнка: Шмырёв Михаил Маркеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмырева Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Шмырёв Михаил Маркеевич

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Сёмина (Шмырёва) Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Шмырёв Михаил Маркеевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Шмырев Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Шмырёв Михаил Маркеевич

Смерть
Неизвестно

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