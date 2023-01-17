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Бусел Ефрем Алексеевич

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Место рождения

Ведильцы, Чернігівська область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Бусел Алексей Прокофьевич

Мать: Бусел Анна Ивановна

Ведильцы, Чернігівська область
Бракосочетание
18.?.1877

Жена: Бусел Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
14.12.1880

Дочь: Ульяна Ефремовна

Мать ребёнка: Бусел Ирина Алексеевна

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Трофимова Анна Ефремовна

Мать ребёнка: Бусел Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Мария Ефремовна

Мать ребёнка: Бусел Ирина Алексеевна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1889

Сын: Бусел Никодим Ефремович

Мать ребёнка: Бусел Ирина Алексеевна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Ольга Ефремовна

Мать ребёнка: Бусел Ирина Алексеевна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Евдокия Ефремовна

Мать ребёнка: Бусел Ирина Алексеевна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бусел Николай Ефремович

Мать ребёнка: Бусел Ирина Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Солдат
Смерть
Неизвестно
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