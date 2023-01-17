Бусел Ефрем Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Бусел Алексей Прокофьевич
Мать: Бусел Анна Ивановна
Бракосочетание
18.?.1877
Жена: Бусел Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
14.12.1880
Дочь: Ульяна Ефремовна
Мать ребёнка: Бусел Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Трофимова Анна Ефремовна
Мать ребёнка: Бусел Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Мария Ефремовна
Мать ребёнка: Бусел Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Бусел Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Ольга Ефремовна
Мать ребёнка: Бусел Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Евдокия Ефремовна
Мать ребёнка: Бусел Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бусел Ирина Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Солдат
Смерть
Неизвестно