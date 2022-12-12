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Бусел Никодим Ефремович

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Место рождения

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Бусел Ефрем Алексеевич

Мать: Бусел Ирина Алексеевна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
09.09.1907

Жена: Бусел Мария Степановна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Ирина Никодимовна

Мать ребёнка: Бусел Мария Степановна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
20.03.1912

Сын: Бусел Савва Никодимович

Мать ребёнка: Бусел Мария Степановна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
01.11.1913

Сын: Бусел Лука Никодимович

Мать ребёнка: Бусел Мария Степановна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
07.01.1914

Дочь: Евгения Никодимовна

Мать ребёнка: Бусел Мария Степановна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
26.06.1920

Дочь: Вера Никодимовна

Мать ребёнка: Бусел Мария Степановна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
25.04.1927

Сын: Бусел Григорий Никодимович

Мать ребёнка: Бусел Мария Степановна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно
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