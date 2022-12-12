Бусел Никодим Ефремович
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Бусел Ефрем Алексеевич
Мать: Бусел Ирина Алексеевна
Бракосочетание
09.09.1907
Жена: Бусел Мария Степановна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Ирина Никодимовна
Мать ребёнка: Бусел Мария Степановна
Рождение ребёнка
20.03.1912
Мать ребёнка: Бусел Мария Степановна
Рождение ребёнка
01.11.1913
Мать ребёнка: Бусел Мария Степановна
Рождение ребёнка
07.01.1914
Дочь: Евгения Никодимовна
Мать ребёнка: Бусел Мария Степановна
Рождение ребёнка
26.06.1920
Дочь: Вера Никодимовна
Мать ребёнка: Бусел Мария Степановна
Рождение ребёнка
25.04.1927
Сын: Бусел Григорий Никодимович
Мать ребёнка: Бусел Мария Степановна
Смерть
Неизвестно