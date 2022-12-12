Бусел (Туручи) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусел (Туручи) Мария Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Туручи Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.09.1907

Муж: Бусел Никодим Ефремович

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Ирина Никодимовна

Отец ребёнка: Бусел Никодим Ефремович

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
20.03.1912

Сын: Бусел Савва Никодимович

Отец ребёнка: Бусел Никодим Ефремович

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
01.11.1913

Сын: Бусел Лука Никодимович

Отец ребёнка: Бусел Никодим Ефремович

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
07.01.1914

Дочь: Евгения Никодимовна

Отец ребёнка: Бусел Никодим Ефремович

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
26.06.1920

Дочь: Вера Никодимовна

Отец ребёнка: Бусел Никодим Ефремович

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
25.04.1927

Сын: Бусел Григорий Никодимович

Отец ребёнка: Бусел Никодим Ефремович

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно
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