Бусел (Туручи) Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Туручи Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.09.1907
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Ирина Никодимовна
Отец ребёнка: Бусел Никодим Ефремович
Рождение ребёнка
20.03.1912
Отец ребёнка: Бусел Никодим Ефремович
Рождение ребёнка
01.11.1913
Отец ребёнка: Бусел Никодим Ефремович
Рождение ребёнка
07.01.1914
Дочь: Евгения Никодимовна
Отец ребёнка: Бусел Никодим Ефремович
Рождение ребёнка
26.06.1920
Дочь: Вера Никодимовна
Отец ребёнка: Бусел Никодим Ефремович
Рождение ребёнка
25.04.1927
Сын: Бусел Григорий Никодимович
Отец ребёнка: Бусел Никодим Ефремович
Смерть
Неизвестно