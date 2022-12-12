Бусел (Дяба) Ирина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Дяба Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
18.?.1877
Рождение ребёнка
14.12.1880
Дочь: Ульяна Ефремовна
Отец ребёнка: Бусел Ефрем Алексеевич
Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Трофимова Анна Ефремовна
Отец ребёнка: Бусел Ефрем Алексеевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Мария Ефремовна
Отец ребёнка: Бусел Ефрем Алексеевич
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Бусел Ефрем Алексеевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Ольга Ефремовна
Отец ребёнка: Бусел Ефрем Алексеевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Евдокия Ефремовна
Отец ребёнка: Бусел Ефрем Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бусел Ефрем Алексеевич
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Григорьевка, Михайловский муниципальный район, Приморский край