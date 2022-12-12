Бусел (Дяба) Ирина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусел (Дяба) Ирина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Дяба Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
18.?.1877

Муж: Бусел Ефрем Алексеевич

Рождение ребёнка
14.12.1880

Дочь: Ульяна Ефремовна

Отец ребёнка: Бусел Ефрем Алексеевич

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Трофимова Анна Ефремовна

Отец ребёнка: Бусел Ефрем Алексеевич

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Мария Ефремовна

Отец ребёнка: Бусел Ефрем Алексеевич

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1889

Сын: Бусел Никодим Ефремович

Отец ребёнка: Бусел Ефрем Алексеевич

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Ольга Ефремовна

Отец ребёнка: Бусел Ефрем Алексеевич

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Евдокия Ефремовна

Отец ребёнка: Бусел Ефрем Алексеевич

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бусел Николай Ефремович

Отец ребёнка: Бусел Ефрем Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Григорьевка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
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