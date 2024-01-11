Бусел Николай Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бусел Ефрем Алексеевич
Мать: Бусел Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
09.07.1908
Дочь: Феврония Николаевна
Мать ребёнка: Бусел Мария Степановна
Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бусел Мария Степановна
Смерть
Неизвестно