Бусел Николай Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусел Николай Ефремович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бусел Ефрем Алексеевич

Мать: Бусел Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
09.07.1908

Дочь: Феврония Николаевна

Мать ребёнка: Бусел Мария Степановна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бусел Мария Степановна

Смерть
Неизвестно
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