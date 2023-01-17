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Бусел Алексей Прокофьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Бусел Прокофий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Бусел Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Бусел Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Бусел Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Бусел Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Бусел Анна Ивановна

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Бусел Ефрем Алексеевич

Мать ребёнка: Бусел Анна Ивановна

Ведильцы, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бусел Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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