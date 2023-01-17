Бусел Алексей Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Бусел Прокофий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Бусел Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Бусел Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Бусел Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Бусел Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бусел Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно