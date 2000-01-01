Бусел Прокофий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бусел ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Бусел Алексей Прокофьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно