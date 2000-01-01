Бусел Прокофий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусел Прокофий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бусел ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Бусел Яков Прокофьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Бусел Алексей Прокофьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Бусел Семен Прокофьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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