Кренц-Кобзе (Кобзе) Светлана Николаевна 13.04.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кренц-Кобзе (Кобзе) Светлана Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1956

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1956

Отец: Кобзе Николай Иванович

Мать: Кобзе (Зуева) Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кренц Евгений Робертович

Рождение ребёнка
15.07.1983

Дочь: Кренц Наталия Евгеньевна

Отец ребёнка: Кренц Евгений Робертович

Рождение ребёнка
07.12.1984

Сын: Кренц Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Кренц Евгений Робертович

Рождение ребёнка
14.02.1991

Дочь: Литвинова Татьяна Евгеньевна

Отец ребёнка: Кренц Евгений Робертович

Рождение ребёнка
11.10.1993

Дочь: Кренц Анастасия Евгеньевна

Отец ребёнка: Кренц Евгений Робертович

Рождение ребёнка
18.04.1997

Дочь: Кренц Любовь Евгеньевна

Отец ребёнка: Кренц Евгений Робертович

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