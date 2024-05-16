Кренц-Кобзе (Кобзе) Светлана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.07.1983
Дочь: Кренц Наталия Евгеньевна
Отец ребёнка: Кренц Евгений Робертович
Рождение ребёнка
07.12.1984
Сын: Кренц Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Кренц Евгений Робертович
Рождение ребёнка
14.02.1991
Дочь: Литвинова Татьяна Евгеньевна
Отец ребёнка: Кренц Евгений Робертович
Рождение ребёнка
11.10.1993
Дочь: Кренц Анастасия Евгеньевна
Отец ребёнка: Кренц Евгений Робертович
Рождение ребёнка
18.04.1997
Дочь: Кренц Любовь Евгеньевна
Отец ребёнка: Кренц Евгений Робертович