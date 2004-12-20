Кобзе (Зуева) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1923
Дата смерти20.12.2004
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1923
Рождение ребёнка
27.09.1947
Отец ребёнка: Кобзе Николай Иванович
Рождение ребёнка
23.03.1952
Отец ребёнка: Кобзе Николай Иванович
Рождение ребёнка
13.04.1956
Дочь: Кренц-Кобзе (Кобзе) Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Кобзе Николай Иванович
Смерть
20.12.2004