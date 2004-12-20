Кобзе (Зуева) Мария Николаевна 18.08.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кобзе (Зуева) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1923

Дата смерти

20.12.2004

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1923

Отец: Зуев Николай Михайлович

Мать: Литвинова Устинья Иннокентьевна

Рождение ребёнка
27.09.1947

Сын: Кобзе Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Кобзе Николай Иванович

Рождение ребёнка
23.03.1952

Сын: Кобзе Олег Николаевич

Отец ребёнка: Кобзе Николай Иванович

Рождение ребёнка
13.04.1956

Дочь: Кренц-Кобзе (Кобзе) Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Кобзе Николай Иванович

Смерть
20.12.2004

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